ايوان ليبيا :
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2019، الساعة 11:00 القيم الآتية:
|العملة
|سعر البيع
|سعر الشراء
|الدولار الامريكي
|3.93 دينار
|3.92 دينار
|اليورو
|4.28 دينار
|4.20 ينار
|الجنية الاسترليني
|5.00 دينار
|4.92 دينار
|الليرة التركية
|0.68 دينار
|0.60 دينار
|الدينار التونسي
|1.37 دينار
|1.29 دينار
|الجنية المصري
|0.22 دينار
|0.212 دينار
|الدينار الاردني
|5.47 دينار
|5.39 دينار
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.
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