الوطنية للنفط والليبية للاستثمار تبحثان “معايير الشفافية”

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود معايير الحوكمة خلال اجتماع مطول مع رئيس إدارة ديوان المحاسبة خالد شكشك.

واستعرض الطرفان في الاجتماع الذي عقد أمس بطرابلس بحضور مديري عدد من إدارات الخطط التنفيذية، أهم الملاحظات التي تقف عائقا لتطبيق معايير الشفافية والخطوات التنفيذية التي تعمل عليها مؤسسة الاستثمار.

وكان الديوان قد طالب في أكتوبر الماضي بتطبيق القوانين الإدارية والمالية عند الترسية على أدوات التنفيذ بأي طريقة من طرق التعاقد المنصوص عليها في لائحة العقود الإدارية في إطار متابعته تطبيق معايير الشفافية.

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