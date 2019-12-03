اقتصاد

الوطنية للنفط والليبية للاستثمار تبحثان “معايير الشفافية”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود معايير الحوكمة خلال اجتماع مطول مع رئيس إدارة ديوان المحاسبة خالد شكشك.

واستعرض الطرفان في الاجتماع الذي عقد أمس بطرابلس بحضور مديري عدد من إدارات الخطط التنفيذية، أهم الملاحظات التي تقف عائقا لتطبيق معايير الشفافية والخطوات التنفيذية التي تعمل عليها مؤسسة الاستثمار.

وكان الديوان قد طالب في أكتوبر الماضي بتطبيق القوانين الإدارية والمالية عند الترسية على أدوات التنفيذ بأي طريقة من طرق التعاقد المنصوص عليها في لائحة العقود الإدارية في إطار متابعته تطبيق معايير الشفافية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك