ميناء الزويتينة: تصدير 630 ألف برميل نفط لإيطاليا

قال مصدر ملاحي يعمل في ميناء الزويتينة اليوم الثلاثاء لـ 218 إن ناقلة النفط “كوبلات سن” التي تحمل علم ليبيريا دخلت صباح أمس إلى الميناء استعداداً لتحميل شحنة نفط خام.

وأضاف المصدر ذاته أن حمولة التصدير ستبلغ 630 ألف برميل ستتوجه بهم السفينة خلال الساعات المقبلة إلى إيطاليا مشيرا إلى أن “كوبلات” من الناقلات الحديثة ويعود تاريخ بنائها إلى عام “2018 .

وكان موقع IHS Markit المتخصص في تحليل البيانات الاقتصادية قد نشر تقريرا حديثا له في أكتوبر الماضي ذكر فيه أن إيطاليا تعد أكبر مستورد للنفط الخام من ليبيا هذا العام، حيث بلغ متوسط الشحنات اليومية 330 ألف برميل بينما جاءت إسبانيا ثانية بمتوسط شحنات يومي قدره 160 ألف برميل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية