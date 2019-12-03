أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 03 ديسمبر 2019

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي ( سوق المشير) اليوم الثلاثاء 03 ديسمبر 2019، الساعة 13.55 القيم الآتية:
دولار =3.94 دينار (بيع وشراء)
دولار حوالة تركيا/دبي= 3.97.5 دينار (بيع وشراء)
دولار بشيك المصدق الجمهورية =3.99 دينار
-دولار بشك المصدق التجارة والتنمية =4:00 دينار
اليورو =4.28 دينار (بيع وشراء)
الباوند =5.00 دينار(بيع وشراء)
بطاقات 500$ دولار =3.55 دينار (بيع وشراء)
-بطاقات 10الف دولار =3.65 دينار(بيع وشراء)
100دينار ليبي =72 دينار تونسي
100دينار تونسي =137دينار ليبي
100دينار ليبي =400 جنيه مصري
الذهب الجرام =137 دينار
الذهب الكسر عيار 18 الجرام= 135 دينار
الفضة الجرام =1.65دينار
*يرجى ملاحظة أن الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.
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