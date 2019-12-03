اقتصاد

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 03 ديسمبر 2019

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي ( سوق المشير) اليوم  الثلاثاء 03 ديسمبر 2019، الساعة  13.55  القيم الآتية:

دولار =3.94 دينار (بيع وشراء)

دولار حوالة تركيا/دبي= 3.97.5 دينار (بيع وشراء)

دولار بشيك المصدق الجمهورية =3.99 دينار

-دولار بشك المصدق التجارة والتنمية  =4:00 دينار

اليورو =4.28 دينار (بيع وشراء)

الباوند =5.00 دينار(بيع وشراء)

بطاقات 500$ دولار =3.55 دينار (بيع وشراء)

-بطاقات 10الف دولار =3.65 دينار(بيع وشراء)

100دينار ليبي =72 دينار تونسي

100دينار تونسي =137دينار ليبي

100دينار ليبي =400 جنيه مصري

الذهب  الجرام  =137 دينار

الذهب الكسر عيار 18 الجرام= 135 دينار

الفضة  الجرام  =1.65دينار

*يرجى ملاحظة أن الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.

 

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جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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