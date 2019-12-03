أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 03 ديسمبر 2019

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي ( سوق المشير) اليوم الثلاثاء 03 ديسمبر 2019، الساعة 13.55 القيم الآتية:

دولار =3.94 دينار (بيع وشراء)

دولار حوالة تركيا/دبي= 3.97.5 دينار (بيع وشراء)

دولار بشيك المصدق الجمهورية =3.99 دينار

-دولار بشك المصدق التجارة والتنمية =4:00 دينار

اليورو =4.28 دينار (بيع وشراء)

الباوند =5.00 دينار(بيع وشراء)

بطاقات 500$ دولار =3.55 دينار (بيع وشراء)

-بطاقات 10الف دولار =3.65 دينار(بيع وشراء)

100دينار ليبي =72 دينار تونسي

100دينار تونسي =137دينار ليبي

100دينار ليبي =400 جنيه مصري

الذهب الجرام =137 دينار

الذهب الكسر عيار 18 الجرام= 135 دينار

الفضة الجرام =1.65دينار

*يرجى ملاحظة أن الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية