«السراج» يستعرض خطط إنعاش الاقتصاد الوطني

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اجتماعًا الثلاثاء، مع كل من وزير التخطيط د. طاهر الجهيمي، ووزير الاقتصاد د. علي العيساوي، ووزير المالية فرج بومطاري، بالإضافة إلى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله. وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، أن الاجتماع الذي عُقِد بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، تناول احتياجات قطاع النفط ليتمكن من رفع الإنتاج والترتيبات المالية اللازمة لذلك. وتم التطرق أيضًا إلى خطط تحسين وتطوير قطاع الخدمات العامة، وإنعاش الاقتصاد الوطني بصفة عامة.

