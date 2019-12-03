السراج يبحث مع مسؤولين اقتصاديين عدة ملفات اقتصادية

أخبار ليبيا 24

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الثلاثاء بطرابلس، اجتماعا مع وزراء ومسؤولين بالحكومة لبحث عدد من الملفات الاقتصادية.

وضم الاجتماع كل من وزير التخطيط طاهر الجهيمي، ووزير الاقتصاد والصناعة علي العيساوي، ووزير المالية فرج بومطاري، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، وفق ما ذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

وتناول الاجتماع، احتياجات قطاع النفط لإمكانية رفع الإنتاج والترتيبات المالية اللازمة لذلك، إضافة إلى مناقشة خطط تحسين وتطوير قطاع الخدمات العامة، وإنعاش الاقتصاد الوطني بصفة عامة.

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