مواصلات «الوفاق» تُناقش عدد من المشاريع المزمع تنفيذها في بلدية زوارة

استقبل وزير المواصلات بحكومة الوفاق المهندس ميلاد معتوق، بمكتبه في ديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس، عميد بلدية زوارة ومستشاره الفني، ورئيس مركز إدارة المنافذ البرية، ومدير عام مطار زوارة، بحضور مدير إدارة التخطيط بالوزارة.

وأوضح مكتب شؤون الإعلام بالوزارة، أن الاجتماع يأتي لمناقشة جملة من المشروعات التي تعتزم وزارة المواصلات تنفيذها في بلدية زوارة، والمتمثلة في مشروع تطوير مطار زوارة.

وتم التباحث حول ما تم التوصل إليه بشأن هذا المشروع الذي يشمل استطالة المهبط وتوسعة الساحات وتطوير المرافق الأخرى، وأطلع عميد البلدية الوزير على مستجدات هذا المشروع وكيفية تغطيته ماليا.

وناقش الاجتماع أيضًا مشروع تطوير ميناء زوارة البحري وفقا للعقد المبرم مع الشركة الإيطالية المتوقفة عن العمل منذ عام 2011، حيث تبين أن جهاز مشروعات المواصلات قد توصل إلى اتفاق معدل مع الشركة وهي بصدد استئناف العمل.

وتم التطرق إلى ضرورة استكمال ازدواج الطريق الساحلي القطاع صبراتة _ رأس إجدير، طبقا للعقد المبرم مع شركة “مابا” التركية، والذي وصل إلى مرحلة إنهاء العقد لعدم تمكن الشركة من العودة للتنفيذ في ظل الظروف التي تمر بها ليبيا حاليا.

كما طالب عميد البلدية خلال الاجتماع، بضرورة تنفيذ بعض وصلات الطرق التي تربط الطريق الساحلي بالطريق البحري، ووعد الوزير بتضمين هذه الطرق وكذلك مدخل مدينة زوارة الشرقي والغربي ضمن ميزانية جهاز مشروعات المواصلات للفترة القادمة.

وجرى أيضا نقاش حول المنفذ البري رأس إجدير وإنشاء مركز إدارة وتشغيل المنافذ البرية، والذي تم بموجب قرار من مجلس الوزراء مؤخرا ويتبع وزارة المواصلات، وتم التطرق إلى دور البلدية في إنجاح هذا المركز من خلال التعاون في إدارة منفذ راس إجدير وتوفير التسهيلات المطلوبة لتطويره وتشغيله بالصورة السليمة والمعمول بها في المنافذ الدولية.

وفي نهاية الاجتماع، الذي حضره أيضا رئيس مصلحة الجوازات، تقدم العميد بالشكر للمجلس الرئاسي ووزارة المواصلات على كل ما يبدلونه من جهود لخدمة الوطن والمواطن، بحسب ما نقل مكتب شؤون الإعلام بوزارة المواصلات.



