البريقة تعالج تسرّب خط أنابيب بمستودع طرابلس

تمكّنت الفرق الفنية بشركة البريقة لتسويق النفط، من وقف تسرّب بخطّ أنابيب تابع لإحدى مضخات تعبئة وقود الديزل جرّاء إصابته بشظية نارية إثر تصاعد الاشتباكات بالقرب من موقع المضخات بمستودع طرابلس النفطي التابع للشركة.

وأوضحت شركة البريقة، أنها سارعت لإيقاف مضخات الديزل بالكامل وتفريغ الوقود من المنظومة وعزل المضخّة وخط الأنبوب عن منظومة التعبئة باستخدام الصمامات والصفائح الفولاذية، فور إعلامها بالتسرب.

وأشارت الشركة إلى أنها قامت بتكليف المختصين بقسم صيانة خطوط الأنابيب النفطية، باتخاذ التدابير اللازمة لإعادة تشغيل المضخّات، بالتنسيق مع اختصاصي السلامة بالشركة.

وأكدت شركة البريقة تعرّض وحدة السلامة بالمستودع إلى طلق ناري اخترق زجاج نافذة أثناء وجود المستخدمين به، الأمر الذي كان من الممكن أن يودي بحياة أحد الموظفين العاملين داخل المبنى.

من جهتها، أعربت المؤسسة الوطنية للنفط، عن شكرها لكافّة العاملين بشركة البريقة لما بذلوه من جهود وصفتها بالاستثنائية للسيطرة على التسرّب في وقت قياسي وبطريقة تنمّ عن احترافية كبيرة.

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