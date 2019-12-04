سعي حثيث من الرئاسي لاعتماد الميزانية مبكرا

قاد المجلس الرئاسي صحبة وزير المالية فرج بومطاري اجتماعات مكثفة لدراسة مشروع ميزانية عام 2020 كان آخرها أمس عندما بحث بومطاري الترتيبات المالية مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك والنائب في المجلس الرئاسي أحمد معيتيق.

وسبق ذلك بساعات اجتماع موسع بحث من خلاله رئيس المجلس فائز السراج خطة تحسين البنية التحتية للمؤسسة الوطنية للنفط مع مصطفى صنع الله والتي تعد أكبر ممول للخزانة العامة بنسبة تصل إلى 95 %، وذلك لضمان تدفق النقد الأجنبي للبلاد، بحضور وزيري الاقتصاد والتخطيط علي العيساوي والطاهر الجهيمي اللذان ناقشا أهمية زيادة الإيرادات عبر تنوع مصادر الدخل وتحسين الحصيلة الجمركية والضرائب.

وكانت وزارة المالية كانت قد بدأت بنقاش الترتيبات المالية للعام المقبل مبكرا عندما عقدت اجتماعات مع 400 مؤسسة في سبتمبر الماضي تابعت خلالها تقديرات احتياجاتها المالية للسنة الجديدة.

وكشف وزير الاقتصاد علي العيساوي في اكتوبر الماضي سر الاجتماعات المكثفة منذ أشهر عندما قال في تصريح له إن الرئاسي يعتزم الكشف عن ميزانية 2020 خلال هذا الشهر عكس ما هو معتاد في السنوات الماضية حيث يتم الإفصاح عن الترتيبات المالية في الأشهر الأولى من العام التالي وسط تقديرات أن تبلغ 34 مليار دولار أي ما يعادل 48 مليار دينار.

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