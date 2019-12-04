تصدير 630 ألف برميل من ميناء السدرة الخميس

توقعت إدارة ميناء السدرة النفطي وصول ناقلة النفط “كريتي ديموند” التابعة للوكيل الملاحي شركة الملاح غدا الخميس لتحميل 630 ألف برميل دون الكشف عن وجهتها.

وكانت ناقلة النفط “فال فوقليا” قد صدَّرت قبل أيام 600 ألف برميل من النفط الخام إلى إيطاليا في وقت تشهد فيه أكبر موانئ التصدير النفطي في ليبيا نشاطا واضحا، حيث سبق للشحنات المذكورة تصدير 600 ألف برميل عبر الناقلة” إيجين مياته” دون الكشف عن وجهتها هي الأخرى، لتبلغ صادرات السدرة المعلن عنها خلال الأيام الأخيرة من أكتوبر ومطلع نوفمبر الجاري نحو 1.8 مليون برميل.

وتشير توقعات رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله إلى أن إدارته بطريقها إلى تحقيق إيرادات تفوق 20 مليار دولار أميركي هذ العام.

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