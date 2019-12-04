اقتصاد

وصول 32 مليون لتر من البنزين إلى طرابلس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انتهت ناقلة المحروقات أنوار إفريقيا من تفريغ شحنة البنزين المقدرة بـ25 ألف طن في طرابلس.

ووفقا لشركة البريقة فإن الناقلة أنوار ليبيا رست على الرصيف النفطي بميناء طرابلس صباح الثلاثاء وشرعت في تفريغ حمولتها من البنزين المقدرة بـ32 مليون لتر.

وسبق ذلك تأكيدات وزارة الداخلية بأنها تتابع مع رئيس لجنة معالجة أزمة الوقود العميد محمد فتح الله ضمان العمل بمحطات التوزيع وسير العمل في مستودعات شركة البريقة داعية في الوقت ذاته المواطنين إلى عدم الازدحام نافية ما أسمته الوزارة بالإشاعات التي تفيد بنقص الوقود في طرابلس والتي تهدف لخلق أزمة بطرابلس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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