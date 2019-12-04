اجتماعات أوبك المنتظرة “ترفع أسعار النفط”

ارتفعت أسعار النفط العالمية اليوم الأربعاء مع اقتراب اجتماعات منظمة أوبك وحلفائها غدا الخميس وبعد غد الجمعة والذي تبحث فيه المنظمة تمديد قيود على الإنتاج لدعم السوق.

وسجل خام القياس العالمي برنت 61.26 دولارا للبرميل في جلسة الافتتاح مرتفعا بــ 44 سنتا عن الجلسة السابقة، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 38 سنتا مسجلة 56.48 دولار للبرميل.

ومن جهته ذكر وزير النفط العراقي ثامر الغضبان في بيان صحفي أن الأعضاء الأساسيين يميلون إلى زيادة الخفض، ومن المتوقع أن تُبّقِي أوبك بلس التي سيكون اجتماعها يوم الجمعة في فيينا على التخفيضات سارية لتخفيف أثر الإنتاج القياسي في الولايات المتحدة.

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