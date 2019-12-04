ارتفاع معدل أسعار المستهلكين في تركيا

ذكر معهد الإحصاء التركي أن معدل أسعار المستهلكين السنوي في تركيا خلال نوفمبر الماضي شهد ارتفاعا بنسبة 10.5% بعد أن تراجع معدل التضخم السنوي إلى أدنى مستوياته في نحو ثلاثة أعوام بشهر أكتوبر الماضي إلى 8.5% بينما ارتفع معدل التضخم على أساس شهري بنسبة 0.38%

وفي السياق ذاته أكد المعهد أن الحصة الأكبر للارتفاع كانت للتبغ، حيث ارتفعت أسعارها بما يتجاوز 43% مضيفا أن تكاليف التعليم والرعاية الصحية والفنادق والمطاعم قد سجلت زيادات كبيرة هي الأخرى.

وكان المركزي التركي قد خفض على مدار عام 2019 أسعار الفائدة الرئيسية إلى أن وصلت في أكتوبر الماضي إلى 14 % ومن المقرر أن يعقد البنك اجتماعه الأخير لهذا العام بشأن أسعار الفائدة في الـ12 من ديسمبر الجاري في الوقت الذي زاد فيه عجز الميزان التجاري التركي قبل شهرين مرتفعا 263% عدا عن تراجع الصادرات والزيادة الكبيرة في حجم الواردات.

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