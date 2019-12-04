ليبيا: تعرض مستودع طرابلس التابع لشركة البريقة لتسويق النفط لشظايا وطلقات نارية

تمكّنت الفرق الفنية بشركة البريقة لتسويق النفط، وهي إحدى الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، يوم الاثنين الموافق 2 ديسمبر 2019 من وقف تسرّب كان قد حصل بخطّ أنابيب تابع لإحدى مضخات تعبئة وقود الديزل جرّاء إصابته بشظية نارية على إثر تصاعد الاشتباكات بالقرب من موقع المضخات بمستودع طرابلس النفطي التابع للشركة.

وقد قامت شركة البريقة، فور ملاحظة التسرّب، بإيقاف مضخات الديزل بالكامل وتفريغ الوقود من المنظومة وعزل المضخّة وخط الأنبوب عن منظومة التعبئة باستخدام الصمامات والصفائح الفولاذية. كما تم تكليف المختصين بقسم صيانة خطوط الأنابيب النفطية باتخاذ كافّة التدابير اللازمة لإعادة تشغيل المضخّات، وذلك بالتنسيق مع أخصائي السلامة بالشركة. وقد تم استئناف العمليات بالكامل بعد ساعات قليلة من الحادث.

كما تؤكّد شركة البريقة تعرّض وحدة السلامة بالمستودع إلى طلق ناري اخترق زجاج نافذة أثناء تواجد المستخدمين به، الأمر الذي كان من الممكن أن يودي بحياة أحد الموظفين العاملين داخل المبنى لولا لطف الله.

وإذ تعرب المؤسسة الوطنية للنفط عن شكرها العميق لكافّة العاملين بشركة البريقة لما بذلوه من جهود استثنائية للسيطرة على التسرّب في وقت قياسي وبطريقة تنمّ عن احترافية كبيرة، فإنّها تذكّر كافّة الأطراف بأنّ مثل هذه الاشتباكات بالقرب من المنشآت النفطية من شأنها أن تشكّل خطرا على سلامة الموظفين، وقد تتسبب في أضرار اقتصادية وبيئية كبيرة للبلاد.

المصدر: وكالة نوفا

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