ارتفاع أسعار العملات الأجنبية أمام الدينار

ارتفعت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار مع عودة التداولات اليوم الأربعاء في السوق السوداء بمدينتي طرابلس وزليتن.

وتداول التجار الدولار بــ 3.940 دنانير مرتفعا ما مقداره قرشين، كما شملت حالة الارتفاع اليورو أيضا وقد بيع بسوق المشير بــ 4.340 دنانير مرتفعا بذلك 4 قروش، ومن جهته ارتفع أيضا سعر غرام الذهب عيار 18 كسر وبيع بـ135 دينارا للغرام.

فيما استقرت العملات الأخرى لليوم الثالث على التوالي وبيعت الليرة على صعيد الحوالات بين طرابلس وتركيا بـ0.680 قرشا لليرة، كما شملت حالة الاستقرار الدينار التونسي وبيع في راس اجدير بـ1.370 دينارا، وكذا الأمر ينطبق على الجنيه المصري الذي استقر مساء اليوم وبيع في سوق المشير بـ0.220 قرشا.

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