سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الأربعاء 04 ديسمبر 2019، الساعة القيم الآتية:

الدولار الأمريكي-طرابلس 3.945 دينار

الدولار الأمريكي-زليتن 3.95 دينار

اليورو 4.34 دينار

الجنية الإسترليني 5.02 دينار

الليرة التركية 0.68 دينار

الدينار التونسي 1.37 دينار

الجنية المصري 0.22 دينار

الدولار الكندي 2.57 دينار

الدينار الأردني 5.47 دينار

حوالات دبي-تركيا 3.975 دينار

كسر الذهب عيار 18 135.5 دينار

كسر الفضة 1.65 دينار

*يرجى ملاحظة أن الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.

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