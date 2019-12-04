السراج يترأس اجتماع “الليبية للاستثمار” في طرابلس

ترأس رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، الاجتماع الرابع لمجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار، بصفحته رئيس مجلس الأمناء، بحضور كل من محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ووزير التخطيط طاهر الجهيمي، ووزير المالية فرج بومطاري، ووزير الاقتصاد علي العيساوي والعضو المستقل محمد هويدي بحضور رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود.

واستعرض الاجتماع، الذي عُقد في طرابلس، تقريرا لنشاط المؤسسة لعام 2019، إضافة لتناوله المسائل الخاصة بمراجعة وإقفال القوائم المالية، والحسابات الختامية المنتهية في السنوات السابقة، ومتابعة أداء المؤسسة الليبية للاستثمار في إطار نظام العقوبات وقوانين التجميد.

ووجه السراج باتخاذ جملة من الإجراءات التي تستهدف تحسين الأداء العام للمؤسسة.

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