 “السراج”  يترأس اجتماع مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار

عقد مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار، صباح يوم الأربعاء، اجتماعه الرابع للعام الجاري 2019 برئاسة رئيس المجلس الرئاسي رئيس مجلس الأمناء فائز السراج، لمناقشة نشاك المؤسسة لهذا العام.

وتناول الاجتماع، الذي عقد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، المسائل الخاصة بمراجعة وإقفال القوائم المالية والحسابات الختامية المنتهية في السنوات السابقة، ومتابعة أداء المؤسسة الليبية للاستثمار في إطار نظام العقوبات وقوانين التجميد.

وحضر الاجتماع كل من محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ووزير التخطيط طاهر الجهيمي، ووزير المالية فرج بومطاري، ووزير الاقتصاد علي العيساوي والعضو المستقل محمد هويدي، رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود.

ووجه “السراج”، المجلس باتخاذ جملة من الإجراءات التي تستهدف تحسين الأداء العام للمؤسسة.

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