جلوبال بلاتس: متوسط ​​إنتاج ليبيا من النفط بلغ 1.04 مليون برميل يوميا

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، إن ليبيا تعتزم الحفاظ على إنتاجها الخام عند مستوياته الحالية بين 1.25 مليون و 1.3 مليون برميل في اليوم ، مع بدء تشغيل حقل الفيل مرة أخرى بعد توقف قصير في الأسبوع الماضي.

ونقلت إس بي جلوبال بلاتس لإنتاج أوبك، عن صنع الله، قوله إن الفيل تنتج ما بين 73 و 75 ألف برميل يوميا أي أقل من طاقتها البالغة 90 ألف برميل يوميا، جاء ذلك في تصريحات لدى وصوله إلى فيينا قبل اجتماع أوبك يوم الخميس.

وقال صنع الله للصحفيين “بسبب المشكلات السياسية، لدينا مشكلات ونحن حريصون للغاية على الحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية لدينا”، “نحن بحاجة إلى كل بنس.”

وأضاف الموقع أن صنع الله لن يعلق على ما إذا كان على أوبك وحلفائها تمديد أو تعميق اتفاقية خفض الإنتاج البالغة 1.2 مليون برميل يوميًا ، والمقرر أن تستمر حتى مارس.

وتابع الموقع أن ليبيا معفاة من الصفقة بسبب الوضع الأمني المتقلب حيث تحاول إعادة البناء وسط صراع على السلطة بين الجماعات التي تتنافس من أجل السيطرة على البلاد، لافتا إلى أن الغارات الجوية أجبرت على إغلاق الفيل لمدة يوم الأربعاء الماضي، حيث اشتبك الجيش الليبي مع قوات الوفاق.

ولفت الموقع إلى أن متوسط إنتاج ليبيا من الخام بلغ 1.04 مليون برميل يوميا خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر، مقارنة بـ 948333 برميل يوميا في عام 2018 و 807500 برميل يوميا في عام 2017 ، وذلك طبقًا لاستطلاع إس بي جلوبال بلاتس لإنتاج أوبك.

المصدر: صحيفة المسار الليبية

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