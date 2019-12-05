المركزي: أكثر من51 مليار دينار إجمالي الإيرادات من بداية العام الحالي

أعلن مصرف ليبيا المركزي، الخميس، أن اجمالي الإيرادات

السيادية والنفطية من يناير حتي نوفمبر الماضي بلغت 30.622 مليار دينار، بفائض وصل

الى 2.205مليار دينار.

وأضاف المصرف عبر بيان له، أن ايرادات بيع النقد الاجنبي

بلغت 21.088مليار دينار بفائض 6.605 مليار دينار، فيما سجلت النفقات الفعلية لبند

المرتبات 21.608مليار دينار والدعم 6.706

مليار دينار.

يشار إلي أن قيمة إيرادات رسوم النقد الأجنبي منذ مطلع

العام حتي أكتوبر الماضي بلغت 16.924 مليار دينار بفائض 5.092 مليار دينار، وفقا

لمصرف ليبيا المركزي .

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