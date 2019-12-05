مركزي طرابلس: إيرادات الدولة لعام 2019 بلغت 30.6 مليار دينار .. والمصروفات تجاوزت 40 مليارا

أصدر مصرف ليبيا المركزي بطرابلس اليوم بيانه عن الإيرادات والنفقات من 1 يناير 2019 حتى 30 نوفمبر الماضي، موضحا فيه أن إيرادات الدولة لعام 2019 بلغت 30 مليار و622 مليون دينار، منها أكثر من 28 مليارا إيرادات نفطية، أما الإيرادات الأخرى من ضرائب وجمارك وغيرها فبلغت ملياريْن و282 مليون دينار، إضافة إلى 21 مليار دينار من مبيعات النقد الأجنبي.

كما كشف المركزي أن إجمالي النفقات الفعلية بلغت أكثر من 40 مليار دينار، منها 21 مليارا و608 مليون دينار أنفقت على بند المرتبات، فيما بلغت الميزانية التسييرية 8 مليار دينار، إضافة إلى تخصيص 6 مليار و706 مليون دينار على بند الدعم، فيما لم تتجاوز مصروفات التنمية الثلاثة مليارات و611 مليون دينار.

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