الثني يكشف حجم الأموال التي تلقتها الحكومة المؤقتة من عائدات النفط

أخبار ليبيا24

كشف رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني أن كل ما يصل من عائدات النفط للحكومة هو 233 مليون رواتب فقط للأجسام والأجهزة المركزية الموحدة مثل الدعم المركزي والحرس البلدي والسلامة الوطنية ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأكد الثني في مقابلة مع وكالة سبوتنيك الروسية أن الأجهزة مركزية تأتي رواتبها من طرابلس، عدا ذلك لا عائدات نفط تأتي من المنطقة الشرقية.

وأشار الثني إلى أن هناك إفراط كبير في صرف المبالغ المصروفة على الجماعات المسلحة، والتي تصل إلى 5 آلاف دينار في الشهر.

وقال الثني، إن لدى الحكومة معلومات شبه مؤكدة بأن ما تم صرفه منذ الـ 4 من أبريل 2019 (تاريخ بدء عملية تحرير طرابلس) وحتى يومنا هذا تجاوز 16 مليار دينار من عائدات الدولة والنفط.

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