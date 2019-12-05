المركزي ينشر إيرادات ومصروفات العام حتى نوفمبر

أصدر مصرف ليبيا المركزي بيانات حديثة اليوم الخميس عن الإيرادات والمصروفات العامة للدولة في الفترة ما بين يناير ونوفمبر الماضيين مقومة بالدينار ووفقا لما نشره المصرف فإن إجمالي الإيرادات النفطية والسيادية بالإضافة لإيرادات رسم مبيعات النقد الأجنبي بلغت 51.710 مليارا وبلغ إجمالي الإيرادات النفطية لوحدها 28.340 مليار بينما بلغت إيرادات رسم مبيعات النقد الأجنبي 21.088 مليارا.

بيانات المركزي عن الفترة ذاتها أوضحت أن إجمالي الإيرادات النفطية والسيادية فقط بلغ 30.622 مليارا، أما عن الإيرادات السيادية فقد حققت الضرائب جباية قدرها 842 مليونا وبلغت إيرادات الجمارك 257 مليونا فيما حققت إيرادات قطاع الاتصالات طيلة الفترة ذاتها 201 مليونا.

وجاء في البيانات مخصص أرباح مصرف ليبيا المركزي التي بلغ إجماليها 125 مليونا ووفقا للبيانات فإن مبيعات المحروقات في السوق المحلية حققت إيرادات قدرها 300 مليونا وجاءت إيرادات الخدمات والإيرادات بمقدار 557 مليونا.

إجمالي مصروفات الدولة في الفترة ذاتها بلغت 40.174 مليارا أنفق منها ما يعادل نسبة 54% على بند المرتبات “الباب الأول” 21.608 مليارا، وسجل الباب الثاني مصروفات قدرها 8.249 مليارات أي بنسبة مئوية قدرها 20% وبلغت مصروفات الباب الثالث المعني بالتنمية 3.092 مليارات أي ما يعادل 9% من إجمالي الإنفاق وصرف على بند الدعم “الباب الرابع” في الفترة ذاتها 5.793 مليارات.

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