توقف الإنتاج بحقل الفيل نتيجة إغلاق صمامات النقل

مؤسسة النفط: إيقاف الإنتاج بحقل الفيل نتيجة إغلاق صمامات نقل النفط الخام إلى مجمع مليتة
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قناة 218 الليبية
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