اقتصاد

توقف الإنتاج بحقل الفيل نتيجة إغلاق صمامات النقل

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

مؤسسة النفط: إيقاف الإنتاج بحقل الفيل نتيجة إغلاق صمامات نقل النفط الخام إلى مجمع مليتة

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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