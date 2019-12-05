توقف الإنتاج بحقل الفيل بسبب إغلاق غير قانوني لأحد الصمامات

أخبار ليبيا 24

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الخميس، عن توقف الإنتاج في حقل الفيل النفطي بسبب إغلاق غير قانوني لأحد الصمامات الموجودة على خط أنابيب التصدير الممتد من حقل الفيل النفطي إلى مليته.

وفي هذا الصدد، علق رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله قائلا: “هذه محاولة إجرامية أخرى تعرقل عمل المؤسسة الوطنية للنفط وتلحق الضرر بالاقتصاد الليبي”، وفق ما نقل بيان نشرته المؤسسة الوطنية على صفحتها الرسمية في “فيسبوك” اليوم.

ودعا صنع الله، كافة القادة المحليين والسلطات في المنطقة لتحديد هوية مرتكبي هذا الفعل، مؤكدا أن المؤسسة الوطنية للنفط ستقوم بإبلاغ النائب العام عن الحادثة، وستحرص على محاسبة المسؤولين عن هذا الفعل المشين”، على حد تعبيره.

يشار إلى أن حقل الفيل النفطي قد توقف عن العمل في إنتاج النفط الخام في يوم 27 من نوفمبر الماضي، بسبب اشتباكات وقعت في محيطه، قبل أن يعود إلى الإنتاج في اليوم التالي.

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