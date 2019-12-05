اقتصاد

ضبط شحنة أسماك فاسدة في صبراتة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن أعضاء قسم مكافحة التهريب والمخدرات صبراتة التابع لمصلحة الجمارك من ضبط كمية كبيرة من الأسماك الفاسدة وهي بمصنع لتعليب التونة في المدينة .

ووفقا لما أعلنت عنه المصلحة فإن الأسماك تم توريدها عن طريق اعتمادات مستندية وتمت إحالة القضية إلى النيابة العامة بعد التأكد من عدم صلاحية استهلاكها وفقا لتقرير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

وكان أعضاء الجمارك بميناء الخمس قد تمكنوا الأسبوع الماضي من ضبط سبع حاويات عصير تالفة مطالبة الشركة الموردة لها بإعادة تصديرها إلى بلد المنشأ رافضين إتلافها في ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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