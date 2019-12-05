ضبط شحنة أسماك فاسدة في صبراتة

تمكن أعضاء قسم مكافحة التهريب والمخدرات صبراتة التابع لمصلحة الجمارك من ضبط كمية كبيرة من الأسماك الفاسدة وهي بمصنع لتعليب التونة في المدينة .

ووفقا لما أعلنت عنه المصلحة فإن الأسماك تم توريدها عن طريق اعتمادات مستندية وتمت إحالة القضية إلى النيابة العامة بعد التأكد من عدم صلاحية استهلاكها وفقا لتقرير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

وكان أعضاء الجمارك بميناء الخمس قد تمكنوا الأسبوع الماضي من ضبط سبع حاويات عصير تالفة مطالبة الشركة الموردة لها بإعادة تصديرها إلى بلد المنشأ رافضين إتلافها في ليبيا.

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