شحنات بنزين تتدفق إلى طرابلس وبنغازي

استقبل الرصيف النفطي في ميناء بنغازي اليوم الخميس ناقلة المحروقات أنوار النصر وعلى متنها 27 مليون لتر من البنزين.

ووفقا لما أعلنت عنه الشركة الوطنية للنقل البحري فإن ناقلة المحروقات أنوار ليبيا ما زالت تفرغ شحنتها من الوقود في ميناء طرابلس والمقدرة 34 مليون لتر بنزين.

وكانت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق قالت إنها تتابع مع رئيس لجنة معالجة أزمة الوقود العميد محمد فتح الله ضمان العمل بمحطات التوزيع وسير النشاط في مستودعات شركة البريقة.

ودعت في الوقت ذاته المواطنين إلى عدم الازدحام أمام محطات التوزيع نافية ما أسمته الوزارة بالإشاعات التي تفيد بنقص الوقود في طرابلس والتي تهدف لخلق أزمة بطرابلس.

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