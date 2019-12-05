اقتصاد

شحنات بنزين تتدفق إلى طرابلس وبنغازي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استقبل الرصيف النفطي في ميناء بنغازي اليوم الخميس ناقلة المحروقات أنوار النصر وعلى متنها 27 مليون لتر من البنزين.

ووفقا لما أعلنت عنه الشركة الوطنية للنقل البحري فإن ناقلة المحروقات أنوار ليبيا ما زالت تفرغ شحنتها من الوقود في ميناء طرابلس والمقدرة 34 مليون لتر بنزين.

وكانت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق قالت إنها تتابع مع رئيس لجنة معالجة أزمة الوقود العميد محمد فتح الله ضمان العمل بمحطات التوزيع وسير النشاط في مستودعات شركة البريقة.

ودعت في الوقت ذاته المواطنين إلى عدم الازدحام أمام محطات التوزيع نافية ما أسمته الوزارة بالإشاعات التي تفيد بنقص الوقود في طرابلس والتي تهدف لخلق أزمة بطرابلس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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