“التمويل الإسلامي” يدعو إلى انعقاد الجمعية العمومية

دعا مجلس الإدارة لمصرف التمويل الإسلامي إلى انعقاد الجمعية العمومية يوم الأربعاء الذي يصادف الثامن عشر من ديسمبر الجاري وذلك وفقا لتوصيات هيئة الرقابة الإدارية.

ومن المنتظر أن تناقش الجمعية العمومية تقرير هيئة الرقابة الإدارية وإعادة تشكيل مجلس الإدارة وما يستجد من أعمال، وسيتم تحديد موعد جديد للاجتماع في حال عدم اكتمال النصاب على أن يكون في اليوم الذي يليه بقاعة الاجتماعات بمصرف التجارة والتنمية بمنطقة البركة ببنغازي.

وكان مصرف ليبيا المركزي في البيضاء قد منح إذن مزاولة لإدارة المصرف بشهر سبتمبر الماضي بعد أن أعلن تأسيسه برأس مال قدره 500 مليون دينار.

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