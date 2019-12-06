بلدية سرت تناقش ملف تحديد أسعار البناء واليد العاملة

اجتمع عضو المجلس البلدى سرت ورئيس لجنة البنية التحتية غيت عبدالله، مع عدد كبير من أصحاب شركات المقاولات والبناء في نطاق البلدية.

واستعراض الاجتماع، قرار عميد بلدية سرت رقم 75 لسنة 2019 بشأن تحديد أسعار أعمال البناء بالبلدية، إضافة إلى مناقشتة ما ورد بالمادة الأولى المتعلقة بتحديد أسعار اليد العاملة في مجال البناء والتشييد.

وحضر الاجتماع، الذي عُقد بقاعة البلدية، مدير إدارة المرافق المحلية والأشغال بالبلدية منصور دلة، ومدير مكتب الإعلام والعلاقات بالبلدية محمد الأميل ومدير مكتب حماية المستهلك بالبلدية صالح اجبارة، وأمين سر المجلس البلدى عبد الحفيظ سالم، ومندوبين عن الأجهزة الأمنية وجهاز الحرس البلدى بسرت.

واتفق الحاضرين في الاجتماع، على الأسعار الواردة بالقرار، وعلى أن يتم تعديل أسعار أعمال الحدادة والنجارة والخرسانة المسلحة 90 دينار للمتر المكعب كحد أقصى، وبشكل مؤقت، والتأكيد على ضرورة إلتزام العمالة في مختلف المهن.

كما اتفق الحاضرين، على أن تقوم الأجهزة الأمنية والحرس البلدى ومكتب العمل، بحصر العمالة الوافدة بالمدينة، وإعادة تنظيمها، وإمكانية العمل بإنشاء مكتب لإستخدام العمالة.

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