اقتصاد

استعدادات لانطلاق الحوار الاقتصادي الليبي الأمريكي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند اجتماعا موسعا مع مدير البنك الدولي في منطقة المغرب العربي جيسكو هنتشل.

ووفقا لما أعلنت عنه السفارة الأمريكية فقد تناول الطرفان التحضيرات بشأن الحوار الاقتصادي المرتقب بين أمريكا وليبيا والذي سيجمع مؤسسات حكومية وخاصة بحضور رجال أعمال من الطرفين.

وكان العديد من الدول، بينها فرنسا وألمانيا والمغرب، قد نظمت خلال ثلاثة الأشهر الماضية ملتقيات وحوارات اقتصادية مشتركة مع مؤسسات ليبية، أبدت من خلالها رغبتها في دعم خطط النهوض بالاقتصاد الليبي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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