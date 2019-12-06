استعدادات لانطلاق الحوار الاقتصادي الليبي الأمريكي

عقد سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند اجتماعا موسعا مع مدير البنك الدولي في منطقة المغرب العربي جيسكو هنتشل.

ووفقا لما أعلنت عنه السفارة الأمريكية فقد تناول الطرفان التحضيرات بشأن الحوار الاقتصادي المرتقب بين أمريكا وليبيا والذي سيجمع مؤسسات حكومية وخاصة بحضور رجال أعمال من الطرفين.

وكان العديد من الدول، بينها فرنسا وألمانيا والمغرب، قد نظمت خلال ثلاثة الأشهر الماضية ملتقيات وحوارات اقتصادية مشتركة مع مؤسسات ليبية، أبدت من خلالها رغبتها في دعم خطط النهوض بالاقتصاد الليبي.

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