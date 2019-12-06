استمرار العملات الاجنبية دون مستوياتها بالسوق السوداء

سجلت السوق الموازية، استمرار ارتفاع سعر الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية خلال التعاملات المسائية أمام الدولار واليورو والاسترليني على وجه الخصوص.

وفيما يلي أسعار بيع العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي في السوق الموازية ومن داخل سوق المشير في العاصمة طرابلس لهذا اليوم، مع ملاحظة أن هذه الأسعار غير ثابتة ويمكن أن تتغير في أي لحظة:

من غرف الواتساب و الفايبر

-الدولار =3.92 ، 3.92.5 دينار (بيع وشراء)

-الدولار حوالة تركيا/دبي= 3.95 ،3.95.5 دينار (بيع وشراء)

-الدولار بشيك المصدق =4.00 دينار {الجمهورية}

-الدولار بشك المصدق =4:01 دينار {التجارة والتنميه}

-اليورو =4.34 دينار (بيع وشراء)

-الباوند =5.03 دينار (بيع وشراء)

-بطاقات 500$ دولار =3.55 دينار (بيع وشراء)

-بطاقات 10الف دولار =3.65 دينار (بيع وشراء)

-100دينار ليبي =72 دينار تونسي

-100 دينار تونسي =137دينار ليبي

-100دينار ليبي =400 جنيه مصري

-الذهب المسبوك =138دينار للجرام

-الذهب الكسر عيار 135=18 دينار للجرام

-الفضة الكسر =1.65 دينار للجرام .