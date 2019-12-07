مصر تطالب بإعادة تصدير الرخام برا إلى ليبيا

قدم رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية أحمد عبد الحميد مذكرة للحكومة المؤقتة يطالب فيها السلطات الليبية بتعطيل قرار وقف تصدير السيراميك والرخام المصري عبر المنافذ البرية واقتصار دخولها عبر المنافذ البحرية.

وأوضح عبد الحميد في المذكرة الموجهة أن القرار الليبي أضر بالتجار المصريين والسوق الليبية مشيرا إلى أنه تسبب في قتل المنافسة موضحا أن المنتجات الأخرى وعلى رأسها التركية ستسيطر على السوق الليبية بعد أن ارتفعت تكلفة تصدير الطن من الرخام والسيراميك المصري إلى 2000 دولار كأقصى تقدير.

من جانبه قال إبراهيم غالي رئيس شعبة الرخام ووكيل غرفة مواد البناء في مصر إن النقل البري أرخص بكثير من التصدير عن طريق البحر موضحا أسباب صدور القرار عن الحكومة المؤقتة من بينها ارتفاع حوادث السير وتهالك الطرق مبينا أن الأزمة ليست بالجديدة مطالبا بإلغاء القرار.

وعلق هاني سفراكس رئيس الغرفة الليبية بأن إدارته خاطبت السلطات المصرية في أكثر من مرة طالبة منها تفعيل الخط الليبي البحري لتفادي المشكلة الحالية دون إيجاد أي رد رسمي أو حلول بديلة.

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