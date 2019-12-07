اقتصاد

الحاسي: مرتبات نوفمبر وديسمبر تحت الإنجاز

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال وزير المالية في الحكومة المؤقتة كامل الحاسي إن إدارته بصدد إحالة مرتبات شهري 11-12 للمصرف المركزي بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الإدارية.

وأكد الحاسي أن المرتبات تحت الإنجاز وأشار في تصريح لوسائل إعلام واكبته 218 إلى أن الوزارة عملت للحفاظ على الكوادر الإدارية بمكاتب مراقبة الاقتصاد.

وأضاف وزير المالية خلال افتتاحه المبنى الجديد لمراقبة الخدمات المالية بطبرق أن الخطة المستقبلية ستهدف لاستحداث مقرات جديدة لعدد من مكاتب المراقبات.

وطالب المكاتب بإنهاء إجراءات الصرف ومتابعة الأعمال المالية في كافة المؤسسات على أن تنتهي مستقبلا في الـ25 من كل شهر تفاديا للتأخير المتكرر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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