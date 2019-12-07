الحاسي: مرتبات نوفمبر وديسمبر تحت الإنجاز

قال وزير المالية في الحكومة المؤقتة كامل الحاسي إن إدارته بصدد إحالة مرتبات شهري 11-12 للمصرف المركزي بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الإدارية.

وأكد الحاسي أن المرتبات تحت الإنجاز وأشار في تصريح لوسائل إعلام واكبته 218 إلى أن الوزارة عملت للحفاظ على الكوادر الإدارية بمكاتب مراقبة الاقتصاد.

وأضاف وزير المالية خلال افتتاحه المبنى الجديد لمراقبة الخدمات المالية بطبرق أن الخطة المستقبلية ستهدف لاستحداث مقرات جديدة لعدد من مكاتب المراقبات.

وطالب المكاتب بإنهاء إجراءات الصرف ومتابعة الأعمال المالية في كافة المؤسسات على أن تنتهي مستقبلا في الـ25 من كل شهر تفاديا للتأخير المتكرر.

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