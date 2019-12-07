“اقتصاد الوفاق” توقع اتفاقية النمذجة الاقتصادية

وقع مدير الشؤون الإدارية والمالية في وزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق أحمد الديب على اتفاقية تعاون مع الشبكة الدولية للنمذجة الاقتصادية.

وتهدف الاتفاقية لإطلاق مشروع حديث للسياسات الاقتصادية في ليبيا معني بالنمذجة التي من شأنها تسهيل عملية تحليل ودراسة المؤشرات الاقتصادية مستقبلا.

وشملت الاتفاقية التي وقعت الخميس في تونس وتدعمها فنيا مؤسسة خبراء فرنسا والاتحاد الأوروبي، إنشاء مشروع النموذج الديناميكي المتعدد للقطاعات الاقتصادية الليبية تحت عنوان “ليبيا مود” إلى جانب برامج تدريب وتطوير العناصر البشرية.

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