اقتصاد

“اقتصاد الوفاق” توقع اتفاقية النمذجة الاقتصادية

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وقع مدير الشؤون الإدارية والمالية في وزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق أحمد الديب على اتفاقية تعاون مع الشبكة الدولية للنمذجة الاقتصادية.

وتهدف الاتفاقية لإطلاق مشروع حديث للسياسات الاقتصادية في ليبيا معني بالنمذجة التي من شأنها تسهيل عملية تحليل ودراسة المؤشرات الاقتصادية مستقبلا.

وشملت الاتفاقية التي وقعت الخميس في تونس وتدعمها فنيا مؤسسة خبراء فرنسا والاتحاد الأوروبي، إنشاء مشروع النموذج الديناميكي المتعدد للقطاعات الاقتصادية الليبية تحت عنوان “ليبيا مود” إلى جانب برامج تدريب وتطوير العناصر البشرية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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