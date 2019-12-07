“الجمهورية – تاجوراء” يعلن توفر السيولة النقدية

أعلنت إدارة فرع تاجوراء الوسط بمصرف الجمهورية لكافة عملائها عن توفر سيولة نقدية ستشرع في توزيعها اعتبارا من يوم غد الأحد.

وأوضح المصرف أن قيمة سقف السحب ستبلغ 5000 دينار للفرد مشددة على أن السيولة مقتصرة على زبائن الفرع دون غيرهم، كما دعا كافة العملاء الموكلين بضرورة اصطحاب إثبات هوية لتمكينهم من سحب الأموال.

وكان الجمهورية قد حذر قبل أيام زبائنه من التعامل مع صفحات مزورة تستهدف سرقة البيانات الخاصة بالبطاقات الإلكترونية المصرفية.

وشدد المصرف على كافة العملاء بأنه لا يقدم أيَّا من الخدمات الإلكترونية التي تُروج لها روابط تضعها حسابات مجهولة ضمن التعليقات على منشورات المصرف بموقع فيسبوك.

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