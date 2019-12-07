رئيس مليتة يتفقد حقل الفيل بعد الهجوم المسلح

تفقد رئيس مجلس إدارة شركة مليتة للنفط والغاز حسين بوسليانة حقل الفيل الذي تعرض لهجوم من مسلحين يتبعون قوات الوفاق في أواخر نوفمبر الماضي قبل أن تؤمنه بعدها بساعات قوات الجيش الوطني.

وطالب بوسليانة وأعضاء مجلس الإدارة المرافقين له بسرعة اتخاد إجراءات معالجة بعض الخسائر مشيدا في الوقت ذاته بدور الفنيين الذين حافظوا على مواقع عملهم.

والتقى رئيس إدارة مليتة مع أعضاء جهاز حرس المنشآت النفطية وأكد على أهمية دورهم في الحفاظ على سلامة العاملين وأصول حقل الفيل مستعرضا أمام الجميع خطط تطوير البنية التحتية.

وأغلقت قوة مسلحة يوم الخميس الماضي صمامات أنابيب نقل النفط الخام الرابطة بين حقل الفيل ومجمع مليتة وسط مطالبات من المؤسسات بمعاقبة المتورطين في عمليات التخريب وإعادة ضخ النفط في أسرع وقت.

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