اقتصاد

رئيس مليتة يتفقد حقل الفيل بعد الهجوم المسلح

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تفقد رئيس مجلس إدارة شركة مليتة للنفط والغاز حسين بوسليانة حقل الفيل الذي تعرض لهجوم من مسلحين يتبعون قوات الوفاق في أواخر نوفمبر الماضي قبل أن تؤمنه بعدها بساعات قوات الجيش الوطني.

وطالب بوسليانة وأعضاء مجلس الإدارة المرافقين له بسرعة اتخاد إجراءات معالجة بعض الخسائر مشيدا في الوقت ذاته بدور الفنيين الذين حافظوا على مواقع عملهم.

والتقى رئيس إدارة مليتة مع أعضاء جهاز حرس المنشآت النفطية وأكد على أهمية دورهم في الحفاظ على سلامة العاملين وأصول حقل الفيل مستعرضا أمام الجميع خطط تطوير البنية التحتية.

وأغلقت قوة مسلحة يوم الخميس الماضي صمامات أنابيب نقل النفط الخام الرابطة بين حقل الفيل ومجمع مليتة وسط مطالبات من المؤسسات بمعاقبة المتورطين في عمليات التخريب وإعادة ضخ النفط في أسرع وقت.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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