ممثل ليبيا في “أوبك”: لا مشكلة في خفض الإنتاج والنقاش لا يزال مستمرًا

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

فشلت دول منظمة أوبك، اليوم السبت، في الخروج بقرارات نهائية تجاه قرار سابق للمنظمة بالحد من الإنتاج إلى 1,7 مليون برميل يوميًا للمجموعة التي تضم 24 دولة اعتباراً من الأول من يناير 2020م.

وذكرت وكالة سبوتنيك الروسية، في تقرير لها، أن ممثل ليبيا في المنظمة، خلال الاجتماع حرص على إعطاء تطمنيات، قائلا: “لا مشكلة على الإطلاق، فقط نقاش”.

وكانت أوبك وشركاؤها قررت قبل عام الحد من إنتاجها النفطي بمقدار 1,2 مليون برميل في اليوم عن مستوى أكتوبر 2018م، وفق اتفاق تنتهي مدته في مارس 2020م، لمواجهة انكماش النمو العالمي ووفرة المخزون النفطي وهشاشة الأسعار.

وتعتبر احتياطيات النفط في ليبيا هي الأكبر في قارة إفريقيا وتحتل المرتبة التاسعة بين عشر دول لديها أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة لبلدٍ في العالم، بمعدلات وصلت 46.4 مليار برميل ( 7.38×109 متر مكعب) سنة 2010م. وبلغ معدل الإنتاج اليومي بعام 2010 , 1.65 مليون برميل (262×103 متر مكعب/يوم).

ويهدف تحالف “أوبك +” بين أوبك وشركائها الذي تأسس قبل ثلاث سنوات، إلى إعطائهم قدرة إضافية للتأثير على الأسواق بمواجهة صعود الإنتاج الأمريكي.

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