شركة البريقة تعلن إيقاف العمل بمستودع طرابلس بسبب الاشتباكات

أخبار ليبيا 24

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، اليوم السبت، عن إيقاف العمليات التشغيلية بمستودع طرابلس النفطي الواقع بطريق المطار، بسبب ارتفاع وتيرة الاشتباكات المسلحة بالعاصمة.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن ارتفاع وتيرة الاشتباكات والقصف العشوائي هذا اليوم الذي أصبح يهدد حياة المستخدمين، أدى إلى إيقاف العمليات التشغيلية وتفعيل خطة الإخلاء بالمستودع اليوم السبت عند الساعة الخامسة مساء.

وقالت الشركة، إنه بالرغم من تصاعد حدة الاشتباكات الفترة الماضية إلا أن تحدي المستخدمين للصعاب وعزيمتهم للبقاء من أجل توفير المحروقات بجميع أنواعها للمواطنين كانت أقوى، بحسب ما نشرت على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”.

وأكدت الشركة، أنها اضطرت إلى تفعيل خطة الإخلاء التامة حرصاً علي سلامة المستخدمين، واتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات الأمن والسلامة للحفاظ على الإنشاءات التابعة للشركة من خلال خطة طوارئ القطاع والتنسيق مع شركات القطاع، على حد قولها.

وطمئنت شركة البريقة لتسويق النفط، كافة المواطنين أن الوقود متوفر وعملية تزويد المحروقات تسير بشكل اعتيادي من ميناء طرابلس البحري، وأن توزيعات الغاز مستمرة من مستودع الهاني وسط العاصمة.

وأشارت الشركة في سياق بيانها، إلى أن إمدادات المحروقات من الخارج مستمرة من خلال المؤسسة الوطنية للنفط وفق برنامج التوريد المعد سلفا لهذا الشهر.

وتعرض مستودع طرابلس التابع لشركة البريقة لتسويق النفط الإثنين الماضي لشظايا وطلقات نارية، أدى إلى تسرب في خطّ أنابيب تابع لإحدى مضخات تعبئة وقود الديزل جرّاء إصابته بشظية نارية على إثر تصاعد الاشتباكات بالقرب من موقع المضخات بالمستودع.

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