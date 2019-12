ليبيا انتعاش ملحوظ.. تنتج 404.3مليون برميل نفط وتصدر 367.5 مليون خلال 2018

عوامل عديدة ساهمت قطاع النفط لزيادة إنتاجه إلى 404.3 مليون برميل في العام الماضي، بزيادة 83.5 مليون برميل، وبنسبة 26% عما سجله خلال العام 2017.

وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن المؤسسة الوطنية للنفط وأوردتها النشرة الاقتصادية للمصرف المركزي، أن متوسط إنتاج النفط يوميا بلغ 1.1 مليون برميل، وذلك بزيادة 200 ألف برميل يوميا خلال الفترة نفسها.

وأشارت إحصاءات النشرة الاقتصادية، إلى أن إجمالي صادرات النفط وصل إلى 367.5 مليون برميل خلال العام 2018، بزيادة سنوية نسبتها 27.7% وبواقع 79.8 مليون برميل، مقارنة بصادرات العام 2017 التي بلغت 287.7 مليون برميل.

وأوضحت أن متوسط صادرات ليبيا من النفط يوميا وصل إلى مليون برميل، مرتفعا من متوسط 800 ألف برميل يوميا خلال الفترة نفسها.

وعلى صعيد متوسط أسعار بيع خامات النفط الليبية، أوضحت بيانات وزارة النفط والغاز، ومؤسسة النفط، أن خام السدرة كثافة (API37) بيع البرميل منه بمتوسط 69.39 دولار في العام الماضي مقابل 55.13 دولار للبرميل في العام 2017.

فيما كان سعر بيع خام السرير كثافة (API38.5) بمتوسط 68.2 دولار في العام 2018، ولم تسجل أسعار للعام السابق، إلا أنه في العام 2016 بيع البرميل من خام السرير بمتوسط 44.97 دولار.

أما خام البريقة كثافة (API40) فقد بيع البرميل بسعر 69.93 دولار، مقابل متوسط 53.67 دولار في العام 2017. كما بيع خام سيرتكا (SIRTICA) كثافة (API41) بمتوسط 68.48 دولار، مقابل 58.82 دولار.

وكان أعلى سعر وصلت إليه الخامات الليبية في العام 2018، من نصيب خام أبو الطفل كثافة (API40)، وخام الزويتينة كثافة (API40.5)، إذ بيع الأول بمتوسط 71.1 دولار، مقابل 56.9 دولار، والثاني 71.79 دولار مقابل 53.24 دولار، خلال الفترة نفسها.

