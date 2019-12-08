سعر الدولار و العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاحد 8 ديسمبر 2019 من السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاحد 8 ديسمبر 2019 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..
وتباينت اسعار الصرف اليوم اما الدينار الليبي مابين الارتفاع والانخفاض في التعاملات اليوم وفيما يلي مؤشر الاسعار عبر الجدول التالي:
|الدولار الامريكي-طرابلس
|3.936 دينار
|الدولار الامريكي-زليتن
|3.935 دينار
|اليورو
|4.34 دينار
|الجنية الإسترليني
|5.03 دينار
|الليرة التركية
|0.68 دينار
|الدينار التونسي
|1.37 دينار
|الجنية المصري
|0.22 دينار
|الدولار الكندي
|2.57 دينار
|الدينار الأردني
|5.47 دينار
|حوالات دبي-تركيا
|3.97 دينار
|كسر الذهب عيار 18
|135 دينار
|كسر الفضة
|1.65 دينار
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