الصديق الكبير يلتقي سفير بنغلاديش لدى ليبيا

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير أوجه التعاون الاقتصادي المشترك مع سفير بنغلاديش لدى ليبيا “شيخ اسكندر علي” ولم يذكر المكتب الإعلامي للمصرف أي معلومات إضافية حول الاجتماع.

وكان الكبير قد التقى عددا من سفراء ومحافظي بنوك مركزية في اجتماعات كان آخرها اجتماعه مع محافظي بنوك المغرب العربي لدول تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين.

وأقيمت اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في أكتوبر الماضي لمناقشة نتائج العمل المشترك بين البنوك المغاربية وتبادل الخبرات وتطرق المحافظون وقتها لنظام الشمول المالي والصيرفة الإسلامية والحفاظ على السياسات النقدية والمالية للدول الأعضاء.

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