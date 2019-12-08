سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الأحد 08ديسمبر 2019، الساعة القيم الآتية:

الدولار الأمريكي-طرابلس 3.935 دينار

الدولار الأمريكي-زليتن 3.935 دينار

اليورو 4.34 دينار

الجنية الإسترليني 5.03 دينار

الليرة التركية 0.68 دينار

الدينار التونسي 1.37 دينار

الجنية المصري 0.22 دينار

الدولار الكندي 2.57 دينار

الدينار الأردني 5.47 دينار

حوالات دبي-تركيا 3.97 دينار

كسر الذهب عيار 18 135 دينار

كسر الفضة 1.65 دينار

*يرجى ملاحظة أن الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.

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