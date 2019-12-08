استئناف العمل بمستودع طرابلس النفطي بعد توقفه أمس بسبب الاشتباكات

أخبار ليبيا 24

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، عن استئناف العمل بمستودع طرابلس النفطي اليوم الأحد، بعد توقفه أمس بسبب الاشتباكات الواقعة بمحيط المستودع بطريق المطار في العاصمة.

وأكدت الشركة في بيان لها اليوم، عودة الاستقرار والهدوء في محيط مستودع طرابلس بعد الاشتباكات التي وقعت يوم أمس السبت، التي دعت الشركة على إثرها إلى إخلاء المستودع من كافة العاملين حفاظا على سلامتهم.

وطمئنت شركة البريقة، كافة المواطنين بتوفر الوقود والغاز، مشيرة إلى أن عمليات تزويد الوقود والغاز عادت إلى طبيعتها منذ صباح اليوم.

وتعرض مستودع طرابلس التابع لشركة البريقة لتسويق النفط الإثنين الماضي لشظايا وطلقات نارية، أدى إلى تسرب في خطّ أنابيب تابع لإحدى مضخات تعبئة وقود الديزل جرّاء إصابته بشظية نارية على إثر تصاعد الاشتباكات بالقرب من موقع المضخات بالمستودع.

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