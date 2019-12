قال مستشار للبنك المركزي في الصين، الأحد، إن النمو الاقتصادي المحتمل في الصين سيقل عن ستة في المئة في السنوات الخمس المقبلة

وذكر ليو شي جين، مستشار السياسات لبنك الشعب الصيني، في مؤتمر في بكين، إن الاقتصاد سينمو بين 5 و6 في المئة في الفترة بين عام2020 و2025. وقال ليو إن السياسة المالية ميسرة جدا بالفعل، وإن محاولة تحفيز الاقتصاد لينمو بوتيرة أسرع من إمكاناته قد تؤدي لانهياره، وفق ما نقلت “رويترز”. وتباطأ النمو الاقتصادي في الصين بأكثر من المتوقع إلى ستة في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، وهي أقل وتيرة في ثلاثة عقود تقريبا، وعند الحد الأدنى لتوقعات الحكومة لنمو بين ستة و6.5 بالمئة للعام بالكامل. ورغم تنامي الضغوط على الاقتصاد نتيجة تباطؤ الطلب المحلي والحرب التجارية مع الولايات المتحدة، فإن بكين ما زالت تحجم عن تطبيق خطوات تحفيز مهمة خشية زيادة المخاطر المالية في ظل مستويات الدين.

