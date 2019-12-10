شركة “تات نفت” فرع ليبيا تستأنف نشاطها في منطقة الحمادة

أخبار ليبيا 24

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط، عن استئناف أن شركة “تات نفت” فرع ليبيا استأنفت نشاطها الاستكشافي في منطقة الحماده، منذ يوم الجمعة الماضية الذي وافق السادس من ديسمبر 2019.

وأضحت المؤسسة، أن شركة “تات نفت” قامت بتكليف الشركة العربية لخدمات الاستكشاف الجيوفيزيائي “AGESCO”، بإجراء مسوحات سيزميه للقطعة 4/82 الواقعة بحوض غدامس، وذلك لاستكمال برنامج المسح السيزمي لمساحة 200 كيلومتر مربع الذي توقف عن التنفيذ عام 2014.

وعبر رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، عن سعادته بهذه الخطوة وعودة شركة “تات نفت” لمزاولة نشاطها في حوض غدامس، مؤكدا أن ذلك سيعزز الثقة بقطاع النفط والغاز ويصب في مصلحة الاقتصاد الليبي، بحسب ما نشرت المؤسسة على موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين.

يذكر أن شركة “تات نفت” الروسية لديها عدة عقود لها في ليبيا في مجال التنقيب عن النفط، وقد أكد رئيس الشركة نايل ماغانوف، في تصريحاته للصحفيين على هامش منتدى أسبوع الطاقة الروسي الذي أقيم مطلع أكتوبر الماضي، استمرار عمل الشركة في ليبيا.

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