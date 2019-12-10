شركة تات نفت تستأنف نشاطها في منطقة الحمادة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، عن استئناف شركة تات نفت فرع ليبيا، لنشاطها الاستكشافي في منطقة الحماده، وأنها بدأت منذ يوم الجمعة الماضي، 6 ديسمبر.

وأوضحت الشركة عبر موقعها الرسمي، أن شركة تات نفت قامت بتكليف الشركة العربية لخدمات الاستكشاف الجيوفيزيائي AGESCO، بإجراء مسوحات سيزمية، للقطعة 4/82 الواقعة بحوض غدامس، لأجل استكمال برنامج المسح السيزمي لمساحة 200 كيلومتر مربع الذي توقف عن التنفيذ عام 2014.

وصرّح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، حول استئناف الشركة لنشاطها بقوله:” نحن سعداء جدا بهذه الخطوة وعودة شركة تات نفت لمزاولة نشاطها في حوض غدامس، وهو الأمر الذي يعزز الثقة بقطاع النفط والغاز ويصب في مصلحة الاقتصاد الليبي.”

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