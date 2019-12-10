الوطنية للنفط تعلن استئناف شركة “تات نفت” الروسية لعمليتها الاستكشافية في حوض غدامس

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، الثلاثاء، عن استئناف شركة

“تات نفت” الروسية لنشاطها الاستكشافي في منطقة الحمادة الحمراء بمساحة

200 كيلومتر مربع.

وأضافت المؤسسة على موقعها الرسمي أن الشركة الروسية

سلمت الشركة العربية لخدمات الاستكشاف الجيوفيزيائي (AGESCO) القطعةا لواقعة بحوض غدامس، لإجراء مسوحات

“سيزمية “لاستكمال برنامج المسح.

وأوضح رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله ، أنه هذه الخطوة

تعتبر جيدة وعودة الشركة لمزاولة نشاطها سيعزز الثقة في قطاع النفط والغاز وسيصب

في مصلحة الاقتصاد الليبي.

يذكر أن شركة” تات نفت “الروسية كانت قد غادرت

ليبيا في يونيو 2014، نتيجة لتوتر الأوضاع

الأمنية.

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