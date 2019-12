تحرك الذهب في نطاق محدود، الثلاثاء، قبيل اجتماع يستمر يومين لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن تحديد أسعار الفائدة، بينما يترقب المستثمرون وضوحاً بشأن ما إذا كانت الجولة المقبلة من الرسوم الجمركية الأميركية على سلع صينية ستُطبق في مطلع الأسبوع.

وبحلول الساعة 05:59 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1461.10 دولار للأوقية (الأونصة). وزادت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.1% إلى 1465.60 دولار للأوقية. واستخدمت الولايات المتحدة والصين نبرة تصالحية، إذ عبرت بكين عن أملها في إبرام اتفاق في أقرب وقت ممكن، بينما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يعمل مع الصين على إبرام اتفاق قبيل تطبيق رسوم جمركية جديدة على واردات صينية، قيمتها 156 مليار دولار في 15 ديسمبر الجاري. ودفع تأثير الحرب التجارية الممتدة بين الصين والولايات المتحدة على النمو الاقتصادي المركزي الأميركي لخفض أسعار الفائدة 3 مرات هذا العام، مما عزز الطلب على الذهب الذي يتجه الآن صوب أفضل عام له خلال نحو 10 أعوام. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم 0.2% إلى 1885.31 دولار للأوقية. وقفزت الأسعار لأعلى مستوى على الإطلاق عند 1898.50 دولار للأوقية، الاثنين. واستقرت الفضة عند 16.60 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.5% إلى 899.09 دولار للأوقية

