ميناء طرابلس على موعد مع شحنات سلع متنوعة

نشرت إدارة ميناء طرابلس بيانات حديثة توضح فيها بيانات السفن التجارية الراسية على أرصفة الميناء.

ووفقا للبيانات فقد دخلت سفينة “سالي ام” ورست على الرصيف رقم 8 استعدادا لتفريغ حمولتها المكونة من 6300 كيس سكر.

وأوضحت البيانات استمرار رسو ناقلة المحروقات “غاز فانتوري” على الرصيف الشعاب وعلى متنها 2850 طنا من غاز الطهي، وتزامن هذا مع رسو ناقلة المحروقات “أنوار ليبيا” وعلى متنها أكثر من 25 ألف طن من البنزين.

كما توقعت إدارة ميناء طرابلس وصول سفن تجارية خلال الساعات المقبلة محملة بسلع وبضائع مختلفة.

ومن ضمن السفن المتوقع وصولها “D3 VICTOR” التابعة للوكيل الملاحي شركة الروبيان ومحملة بقرابة 15 ألف طن من الأسفلت.

وشملت البيانات قرب وصول سفينة الحبوب “MARY” التابعة للوكيل الملاحي شركة الربان العالمية وعلى متنها أكثر من 12 ألف طن من الذرة ومن المتوقع وصول سفينة “MIRO” وعلى متنها 130 حاوية.

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