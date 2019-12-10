“مواصلات المؤقتة” تناقش خطط تشغيل المطارات

نظمت الهيئة العامة للمواصلات والنقل التابعة للحكومة المؤقتة أمس الإثنين اجتماع مديري المطارات، فيما من المنتظر أن تنهي الهيئة أعمالها اليوم بحضور رئيس الهيئة المكلف خالد الجربي وبحضور مديري الإدارات.

ونوقش في اجتماع اليوم الأول الإجراءات المالية والإدارية والمشاريع الموضوعة وفقا للخطط بحسب مراحل إنجازها.

كما تطرق الجربي صحبة مسؤولي المطارات إلى ضرورة دراسة ملاحق العقود المتعلقة بالمشروعات ليتم الاستفادة منها كما نوقش في اليوم الثاني كيفية تحصيل الإيرادات وإدارتها بالإضافة إلى خطط التشغيل للمطارات وملف التدريب الخاص بالعام المقبل.

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